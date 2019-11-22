2019 bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? 2020 bekçi maaşı ne kadar oldu? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş

Çarşı ve mahalle bekçiliği yapmak için başvuruda bulunan adaylar, bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçlarını araştırmaya başladı.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ NELERDİR?

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.

Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

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