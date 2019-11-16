2019 bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik için askerlik şartı kaldırıldı mı?

2019 bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve mahalle bekçiliği adayları, bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA GİRİŞ

Çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuruda bulunan adaylar, sözlü sınav mülakatın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor.

Zaman zaman sonuç sorgulama sayfası ekranına girişlerde sorunlar yaşanıyor. Erişim sorunlarının yoğunluktan kaynaklandığı ifade edildi.

Bekçi adayları, 26'ncı dönem POMEM sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını görmeleri ile birlikte heyecanlarının katlandığını belirterek bekleyişlerini sürdürdüklerini açıkladı.

BEKÇİLİK İÇİN ASKERLİK ŞARTI KALDIRILDI MI?

Bekçilik için askerlik şartının kaldırıp kaldırılmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ulusal.com.tr