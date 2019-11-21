2019 kasım bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş için heyecan zirvede

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA GİRİŞ

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.