2019 kasım bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mahalle ve çarşı bekçiliği sözlü sınav mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş

Çarşı ve mahalle bekçiliği adayları, sözlü sınav yani mülakat sonuçlarının hemen açıklanmasını bekliyor.

Adaylar, sonuçlar için yeteri kadar beklediklerini dile getirerek sonuçların kamuoyuna duyurulmasını talep ediyor.

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihlerinin açıklanması adaylarda heyecan yarattı.

Bu duyuru sonrası adaylar, Polis Akademisi'nin bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçlarının açıklanmasının beklendiği internet sayfasına sık sık giriş yapıyor. Sonuçların kısa bir süre içinde açıklanmasını bekleyen adaylar, sık girişten dolayı internet sayfasına zaman zaman erişim sıkıntısı yaşandığını aktarıyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANINA GİRİŞ