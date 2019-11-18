2019 kasım bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mahalle ve çarşı bekçiliği sözlü sınav mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş
Çarşı ve mahalle bekçiliği sözlü sınavı yani mülakatına giren adaylar, sonuçların artık çok kısa bir sürede açıklanmasını istiyor. Adaylar, yeteri kadar beklediklerini dile getirerek bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş yapıyor. Bu arada adaylar, aynı zamanda 2019 kasım bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar
2019 kasım bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mahalle ve çarşı bekçiliği sözlü sınav mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş
Çarşı ve mahalle bekçiliği adayları, sözlü sınav yani mülakat sonuçlarının hemen açıklanmasını bekliyor.
Adaylar, sonuçlar için yeteri kadar beklediklerini dile getirerek sonuçların kamuoyuna duyurulmasını talep ediyor.
26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihlerinin açıklanması adaylarda heyecan yarattı.
Bu duyuru sonrası adaylar, Polis Akademisi'nin bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçlarının açıklanmasının beklendiği internet sayfasına sık sık giriş yapıyor. Sonuçların kısa bir süre içinde açıklanmasını bekleyen adaylar, sık girişten dolayı internet sayfasına zaman zaman erişim sıkıntısı yaşandığını aktarıyor.
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