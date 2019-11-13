2019 kasım engelli evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır

2019 kasım engelli evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı belli oldu.

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.