2019 kasım ilk ara tatil tarihleri ayın kaçında? Ara tatil ne zaman başlıyor bitiyor?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'in yeni düzeninde okullarda ek ara tatiller de olacak. İlk dönemin ortasında bir tane ve ikinci dönemin ortasında da bir tane olmak üzere belirlenen ara tatillerin tarihleri merak ediliyor. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.