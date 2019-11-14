2019 Kasım KYK kredi burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranına girmek için tıklayınız

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Bu bilgilerin ardından başvuruda bulunanlar, KYK burs kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Her an açıklanabileceği belirtilen sonuçlar sonrası e-Devlet'ten yapılması gereken birkaç işlem olduğu ifade belirtildi.

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