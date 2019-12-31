2019 yılında neler oldu?

Türkiye ABD ve batı destekli PKK ile yaklaşık 40 yıldır mücadele ediyor. 2015 yılında başlatılan operasyonlar, 2019 yılında da devam etti.

Türk ordusu dört koldan operasyon başlattı. Özellikle 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları genişletirlerek 11'incisi icra edildi. 2020 için hedefi İçişleri bakanı açıkladı.

Sadece PKK ile değil, IŞİD ve FETÖ ile de büyük mücadele verildi. Yakalanan yabancı uyruklu IŞİD militanları ülkenin başına bela olmasın diye kendi ülkelerine peyder pey gönderildi.

FETÖ ise büyük baskın yedi. Varlığını sürdürmeye çalıştığı kurumlardan silindi. Üyeleri ihraç edildi, örgüte yardım edenler tutuklandı.

Yurt içinde PKK'nın kökü kazınıyordu ancak yetmedi. Çünkü dışarıdan beslenen PKK, sınırötesinden Türkiye'yi tehdit ediyordu.

Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılar hedefe konuldu bu kez. 27 Mayıs'ta Pençe-1 icra edildi. Ardından 2 ve 3'ü geldi. Mağaralar örgütün başına yıkıldı, silahları imha edildi. Mehmetçik girdiği noktalarda kontrölü sağlamlaştırmak için üs noktaları kurdu.

Ve Türkiye'nin sınırları.... Daha büyük tehlike Fırat'ın Doğusu'ndan yöneldi. ABD'nin kara gücü olan PKK işgal ettiği Suriye topraklarından Türkiye'yi hedef aldı. Uzun bir sürecin ardından Türkiye, 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine operasyon başlattığını duyurdu.

Başta ABD olmak üzere bütün Dünya bu operasyona kilitlendi. Almanya, ABD, İsrail, İtalya, Fransa, Norveç, Finlandiya, Yunanistan engellemek için uğraştı. Çünkü Barış Pınarı Harekatı ile Ortadoğu'daki çıkarları suya düştü. Terör koridoru yerle bir edildi.

Türkiye'nin ABD'ye rağmen attığı diğer bir adımda hava savunma gücü S-400'ü almasıydı. ABD çok uğraştı ancak başaramadı. Türkiye olası saldırılara karşı dediğini yaptı ve S-400 parçaları gövde gösterisiyle Ankara'ya indirdi.

ABD büyük hüsrana uğradı. Türkiye'ye istediğini yaptıramadığını anlayınca yaptırım kararlarını devreye soktu. . F-35'ler de ayak diredi. Türkiye'nin tarihin çöplüğüne attığı sözde Ermeni Soykırım iddialarını gündeme getirdi.

Türkiye'nin yurtdışında ve içinde attığı kararlı adımlar 2'nci İsrail'in kurulmasını engelledi. Ve Doğu Akdeniz için güçlü adımlar peş peşe geldi.

Doğu Akdeniz'de Türk donanması adeta gövde gösterisi yaptı.Türkiye haklarından ödün vermedi. Enerji için Doğu Akdeniz'e bayrak dikildi. Fatih, 30 Ekim'de ilk sondajını yaptı. Ardından Yavuz, 20 Haziran'da yola çıktı.

Cumhriyet tarihinde bir ilke imza atıldı. Savaş gemilerimiz 27 Şubat'ta ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 gemiyle eş zamanlı "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" yaptı. Libya ile yapılan tarihi anlaşma kıta sahanlığımızın belirlenmesi için açısından kritik bir rol oynadı.

Atlantik sistemi çatırdamaya başladı. NATO için "Beyin ölümü gerçekleşti" yorumları yapıldı. Avrupa düşüşe, Asya yükselişe geçti. Türkiye yeni Dünyada yönünü Asya çevirdi.

Türkiye Yeniden Asya açılımı için Rusya ve Çin ile yakın ilişkiler kurdu. Özellikle Vatan Partisi'nin Rusya ve Çin ile ekonomik temaslar için attığı adımlar büyük heyecan uyandırdı.

2019 Türkiye için Asya'da konumlandığı ve terör koridorunu yıktığı bir yıl oldu.

Derleyen: Lale Delidağ

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