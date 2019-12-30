2019 yılının FETÖ bilançosu açıklandı
Türk yargısı, 2019 yılında FETÖ'nün üzerine kararlılıkla yürüdü, terör örgütünün operasyonel gücü kırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının raporuna göre, FETÖ ile ilgili 48 bin 918 soruşturma açıldı, 6 bin 831 iddianame hazırlandı. Rapora FETÖ'deki çözülme de yansıdı. Başkent adliyesindeki dosyalarda 754 kişi itirafçı oldu. "FETÖ Borsası" tartışmalarına da açıklık getiren Savcılık bu isimde bir soruşturma olmadığını belirtti.
2019 FETÖ'cü Gladyo'nun temizlendiği önemli bir yıl oldu. Dikkat çekici veriler savcılık raporuna yansıdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 2019 yılında yargıda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ankara'daki FETÖ ile mücadeleye ilişkin bilançoyu açıkladı.
Kocaman'ın basın mensuplarıyla paylaştığı savcılık raporunda örgütteki çözülmeye de dikkat çekildi.
Raporun açıklanmasının ardından Başsavcı Kocaman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son zamanlarda gündeme gelen “FETÖ Borsası” konusuna açıklık getirdi. "FETÖ Borsası diye bir soruşturma ismi hukukta yok" diyen Başsavcı Kocaman, zaman zaman değişik
kesimlerde çalışanlarla ilgili rüşvet soruşturması açıldığını söyledi.
Kocaman'a eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı dosyanın son durumu da soruldu. Yeter hakkındaki beraat kararına itiraz ettiklerini kaydetti.
2002 yılında Doç Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetin karıştığı belirtilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna makamlarınca yakalanmıştı. Yüksel Kocaman, şüphelinin iadesi için Kiev'den yanıt beklendiğini aktardı.
Öte yandan savcılık raporuna göre, milletvekilleri hakkında toplamda çeşitli suçlardan dolayı 450 fezleke hazırlandı.
ulusal.com.tr
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