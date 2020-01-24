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2020 askerlik yerleri açıklandı... Askerlik yeri sorgula! Bedelli askerlik ve 2000/1 askerlik yerleri...

Askerlik yerleri ve bedelli askerlik yerleri bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından vatani görevi için gün bekleyen adaylara açıklandı. 2000/1 ve bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir? 

GÜNDEM 24.01.2020, 12:52
2020 askerlik yerleri açıklandı... Askerlik yeri sorgula! Bedelli askerlik ve 2000/1 askerlik yerleri...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilerde asker adayları; celp dönmei, birlik adı, sevk tarihi gibi bilgileri kolaylıkla öğrenebilecek. 

Askerlik yeri sorgulamak için buraya tıklayınız. 

E-devlet üzerinden şifre ile giriş yapan adaylar sisteme kolaylıkla giriş yapabilecek. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir."

ulusal.com.tr

#askerlik yerleri #askerlik yeri sorgula #edevlet #bedelli askerlik yeri sorgula
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