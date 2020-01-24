2020 askerlik yerleri açıklandı... Askerlik yeri sorgula! Bedelli askerlik ve 2000/1 askerlik yerleri...
Askerlik yerleri ve bedelli askerlik yerleri bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından vatani görevi için gün bekleyen adaylara açıklandı. 2000/1 ve bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
GÜNDEM 24.01.2020, 12:52
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilerde asker adayları; celp dönmei, birlik adı, sevk tarihi gibi bilgileri kolaylıkla öğrenebilecek.
Askerlik yeri sorgulamak için buraya tıklayınız.
E-devlet üzerinden şifre ile giriş yapan adaylar sisteme kolaylıkla giriş yapabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;
"Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir."
ulusal.com.tr
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