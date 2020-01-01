2020'de hayatımıza girecek yenilikler

2020 yılı yeni düzenlemelerle geldi. Yeni yıldan itibaren enerjiden gıdaya KYK borçlarından kadar birçok yenilik hayata geçirilecek.

2019 yılını geride bırakırken 2020 ile birlikte hayatımıza birçok yenilik de girecek. Hükümetin bu yıl hayata geçmesi için hazırladığı düzenlemeler tek tek uygulanmaya başlayacak.

Geçen yılın son günlerinde en çok tartışılan konulardan biri termik santrallerin bacalarına filtre takma zorunluluğu olmuştu. 1 0cak 2020 itibarıyla artık santrallere filtre takma zorunluluğu geldi.

Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği KYK borçlarının yapılandırılma çalışmalarının da bu yıl başlaması bekleniyor.

2020 yılında binaların enerji verimliliğini gösteren Enerji Kimlik Belgesi’nde de yeni düzenleme yapıldı.

Yeni yılda binalarda enerji kimlik belgesi uygulaması başlatılacak. Kimlik belgesi olmayan binalara iskan verilmeyecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde de değişiklik yapılarak yaşa göre prim ödeme dönemi başlatılıyor.

Bu yıl ilk kez milyonlarca vatandaş değerli konut, konaklama ve dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Otel ve tatil köyü gibi tesislerden de konaklama vergisi alınacak. Ayrıca her türlü reklam hizmetleri yüzde 7,5 reklam vergisine tabii olacak. Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlardan ise değerli konut vergisi alınacak.

Kış lastiği takmayan araçlara cezalarda da artış yapıldı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar kış lastiği takmaması halinde 776 lira ceza ödeyecek.

Araç muayene ücretlerinde de yüzde 22,58’lik bir artış yapıldı.

Öte yandan 2020’de gıdada da birçok yenilik yapılacak. Buna göre, hazır ambalajlı gıdalarda enerji ve besin öğelerinin miktarının yer alması zorunlu olacak.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: TANSEV KARA

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