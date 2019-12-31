2020'de ilk hedef Doğu Akdeniz

2020 yılı Ocak ayında gündemin ilk sırasında Doğu Akdeniz var. Türkiye Libya mutabatıyla denklemleri değiştirdi. Bölge hareketli.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası" diplomasi trafiğini hızlandırdı. Türkiye haklarını savunurken, Amerika'nın liderlik ettiği Türkiye karşıtı cephede yeni hazırlıklar var.

Türkiye'nin muhtemel Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni resmen ihlal eden East Med projesi için taraflar 2 Ocak'ta Atina'da buluşacak.

Türkiye karşıtı proje için Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimi liderleri bir araya gelecek. Maliyetli yüksek olan projenin hayata geçmesi ise imkansıza yakın olarak değerlendiriliyor.

Aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya tezkeresini görüşmek üzere toplanacak. Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını doğrudan etkileyen konu ile ilgili oylama olağanüstü toplantıda yapılacak.

Atina'da yapılacak imza töreninin ardından, bir buluşma da Kahire'de olacak. 4 ila 5 Ocak tarihlerinde Fransa, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi "Akdeniz" başlıklı zirvede buluşacak.

Kahire zirvesinden hemen sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis, soluğu Amerika'da alacak. Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki piyonu görevini gören Yunanistan, Türkiye'nin hamleleri karşısında Wahington'dan destek bekliyor.

Bu kapsamda, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Trump, 7 Ocak'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

8 Ocak'ta ise Ankara ve Moskova arasındali dev proje hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla TürkAkım projesinde ilk gaz akışı sağlanacak.

Erdoğan ve Putin'in ikili görüşme yapması ve gündemde başta Libya olmak üzere bölgesel konular olması bekleniyor.

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