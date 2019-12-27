2020 işsizlik maaşı belli oldu

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belirlendi.

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı kişinin son dört aylık maaşının brüt ücreti üzerinden yüzde 40 olarak ödeniyor.

İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanları kapsıyor.

İşsizlik maaşından yararlanmak için son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor.

ulusal.com.tr