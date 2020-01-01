2020'nin ilk zammı geldi

Köprü geçiş ücretleri yüzde 14 zamlandı.

Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretine yüzde 14 zam yapıldı.

Buna göre Osmangazi Köprüsü'nde 103 lira 5 kuruş olan binek araç geçişi 117 lira 90 kuruşa yükseldi. Osmangazi için 2. sınıf araçların geçişleri 188 lira 65 kuruşa, 3 sınıf araçların 224 liraya artırıldı.

ARAÇ SINIFI OSMANGAZİ K. ESKİ TARİFE OSMANGAZİ K. YENİ TARİFE

1 103 LİRA 5 KURUŞ 117 LİRA 90 KURUŞ

2 164 LİRA 85 KURUŞ 188 LİRA 65 KURUŞ

3 195 LİRA 75 KURUŞ 224 LİRA

Aynı araç sınıfında 19 lira 15 kuruş olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21 lira 90 kuruşa çıktı. 2. sınıf araçlar 29 lira 1 kuruş 3. sınıf araçlar 54 lira 1 kuruş oldu.

ARAÇ SINIFI YSS K. ESKİ TARİFE YSS K. YENİ TARİFE

1 19 LİRA 15 KURUŞ 21 LİRA 9 KURUŞ

2 25 LİRA 5 KURUŞ 29 LİRA 1 KURUŞ

3 47 LİRA 35 KURUŞ 54 LİRA 1 KURUŞ

Zamlı tarifenin en fazla şehirlerarası otobüs işletmelerini olumsuz etkilemesi tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr