2020 Ramazan başlangıcı ne zaman? 2020 dini günler takvimi... 2020 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Razaman bayramı hangi güne denk geliyor?
2020 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla Ramazan ayının başlangıç tarihi de belli oldu. Ne zaman oruç tutulacak? Ramazan ayı hangi gün başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma olarak belirlendi. Müslümanların en mübarek ayı 24 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramının birinci günü olacak.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Şubat 2020 Salı üç aylarin başlangici
27 Şubat 2020 Perşembe Regai̇b Kandi̇li̇
21 Mart 2020 Cumartesi̇ Mi̇raç Kandi̇li̇
07 Ni̇san 2020 Salı Berat Kandi̇li̇
24 Ni̇san 2020 Cuma Ramazan Başlangıcı
19 Mayis 2020 Salı Kadi̇r Gecesi̇
23 Mayis 2020 Cumartesi̇ Arefe
24 Mayis 2020 Pazar Ramazan Bayramı (1.gün)
25 Mayis 2020 Pazartesi̇ Ramazan Bayramı (2.gün)
26 Mayis 2020 Salı Ramazan Bayramı (3.gün)
30 Temmuz 2020 Perşembe Arefe
31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı (1.gün)
1 Ağustos 2020 Cumartesi̇ Kurban Bayramı (2.gün)
2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı (3.gün)
3 Ağustos 2020 Pazartesi̇ Kurban Bayramı (4.gün)
29 Ağustos 2020 Cumartesi̇ Aşure Günü
28 Eki̇m 2020 Çarşamba Mevli̇d Kandi̇li̇
ulusal.com.tr
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