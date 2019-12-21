2020 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'nin ikinci bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ak Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyu ile kabul edilen bütçeye göre 2020 yılı için 1trilyon 95,5 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Bütçe gelirinin 956,6 milyar lira, açığın ise 138,9 milyar lira olması hedeflendi. Gelirin 785 milyar lirasının ise vergilerden elde edilmesi planlandı.

3 kritik unsur olan eğitim, sağlık ve savunma, bütçede önemli bir paya sahip oldu. Eğitim için 176 milyar, sağlık için 188 milyar, savunma ve güvenlik için ise 141 milyar lira kaynak ayrıldı.

Hükümet yeni bütçenin enflasyon ve faizlerin daha da düşmesine yardımcı olacağını savundu. Kaynakların faize değil, yatırıma, üretime ve topyekun refah artışına ayrılacağını belirtti. Muhalefet partisi milletvekilleri ise bütçenin vatandaşa bir getirisi olmadığını iddia etti.

12 gün kesintisiz süren görüşmelerde bütçe gündemi dışında yumruklaşmalara varan tartışmalar da yaşandı. Tartışmalar, ağırlıklı olarak yeni hükümet sistemi, Tank Palet Fabrika'sının kiralanması, HDP'li belediyelere kayyum atanması ve HDP'nin PKK ile bağı üzerindendi.

Bütçenin kabul edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir sesli mesaj yayınladı. Erdoğan, milletvekillerine teşekkür etti.

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