2020 yılı Ramazan ayı tarihi belli oldu. Oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı'nın tarihi ne zaman?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir. Müslümanlık inancı için çok önemli bir yer tutan bu ay, 1000 aydan daha hayırlı olarak kabul görülür ve bu ay boyunca sabah ezanı ile akşam ezanı arasında hiçbir şey yenilmez, oruç tutulur.

Bu sene Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başlayacak. 24 Nisan'da ilk oruç tutulacak ve 23 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs ve 31 Temmuz tarihleri arasında olacak.

24 Mayıs ve 31 Temmuz arasında olan Ramazan Bayramı, dini tatil olarak görüldüğü için çalışanlar ve okuyanlar için resmi tatil olarak sayılıyor.



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