2020'de savunma sanayii güçleniyor

Türkiye'nin bütünlüğü için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde,yerlilik oranı 2020'de daha da artacak.

Mehmetçik yeni yılın ilk günlerinden itibaren yerli İnsansız Hava Aracı Aksungur ile operasyon yürütebilecek.

Aksungur, son dönemlerde Türkiye'nin geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı olarak öne çıkıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Temel Kotil, 2019'un yerli üretimde "bereketli" bir yıl olduğunu söyledi.

2020'i boyunca çalışacak önemli projeler var. Milli Muharip Uçak, Gökbey,Hürjet, Atak-2 bu projelerden bazıları.

Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek.

Aksungur'un her bir kanadında 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunuyor. Akıllı hale getirilmiş bombalarla minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilecek.

ulusal.com.tr