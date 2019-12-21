21 Aralık kış dönümü nedir? Neden en uzun gece yaşanıyor? 

En uzun gece bu akşam... Her sene Aralık ayında merak edilen 21 Aralık gecesi, en uzun gece olmasıyla meşhur. Kış dönümü ve 21 Aralık Ekinoksu adıyla da bilinen 21 Aralık'ta yıl içindeki en uzun gece yaşanır.

KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık Kuzey Yarım Kürede kış başlar ve gündüzler uzamaya başlar aynı zamanda yıl içinde gölgelerin en uzun olduğu gündür. Güney Yarım Kürede ise yaz başlar geceler uzamaya başlar. Bu tarih Kuzey'de kış başlangıcı, Güney'de ise yaz başlangıcıdır.

EN UZUN GECE NASIL GERÇEKLEŞİR?

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

TÜRKİYE'DE NEREDE GÖZLEMLENECEK?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Kürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece, ülkenin en kuzeyi olan Sinop'ta yaşanıyor.





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