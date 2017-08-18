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21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Yalova merkezli FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı

21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Yalova merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kentteki "askeri mahrem" yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Yalova merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21'i muvazzaf, 9'u Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen toplam 30 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #operasyon
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