Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basan timin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in makam odasından 22 FETÖ'cü generalin isim listesi çıktı. İsim listesinin yanında bulunan ihbar mektubunda ise “ Liste buz dağının üst kısmıdır" deniliyor

22 FETÖ’cü askerin ismi ortaya çıktı. İhbar mektubunda dikkat çeken ifadeler kullanıldı.



Genelkurmay’a 2014’te gönderilen mektuba ulaşıldı. Mektup, Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulunan timin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in makam odasından çıktı. Mektupta, 15 Temmuz’da darbe girişimine katılan 22 FETÖ’cü generalin isim listesi yer alıyor.



"SÖNMEZATEŞ’İN MAKAMIINDAN ÇIKAN LİSTE: Ahmet Cural, Arif Pazarlıoğlu, Cengiz Karacabey, Deniz Kartepe, Emin Ayık, Ercan Dursun, Fethi Alpay, Hakan Evrim, Hüseyin Fazla, İdris Aksoy, Koray Uz, Mehmet Cahit Bakır, Mehmet Zeki Kıralp, Mustafa Başbozkurt, Muzaffer Öztosun, Osman Nuri Gür, Rüştü Çelenk, Sami Özatak, Semih Koşıfcuoğlu, Serdar Gülbaş, Şaban Umut, Uğur Buldu.



İsmi geçen generallerin tamamının 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı ve kalkışmanın başarısız olmasının ardından ihraç edildiği belirlendi.



2014 yılının Nisan ayında darbeci general Sönmezateş’e gönderilen listenin ekinde bir de mektup bulundu.



"SÖNMEZATEŞ’E GELEN İHBAR MEKTUBU: Aşağıda, TSK'daki üst düzey paralel subaylardan bir kısmını bulabilirsiniz. Bunların dosyalarının hazırlanışında, sivil imamların evlerindeki çalışmalarda bizzat bulunmuş biri olarak, bu mektubu yazıyorum. Bu yapının elemanlarını, zamanı geldiğinde bir askeri darbe için kullanabileceği düşüncesi fantezi değildir. Liste buz dağının üst kısmıdır"



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