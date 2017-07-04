Madımakla birlikte onlarda yandı... Erzincan Başbağlar Köyü... 24 yıldır dinmeyen acının adresi... PKK'lı teröristler tarafından kurşuna dizilerek ve yakılarak katledilen 33 vatandaşımız için yarın köy meydanında anma töreni düzenlenecek.

Sivas Madımak'taki emperyalist güçlerin kanlı planı 3 gün sonra Erzincan Bağbağlar'da kendini göstermişti. PKK'lılar tarafından kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 köylü için yarın köy meydanında anma töreni yapılacak.



24 yıl önce köye giden teröristler "Sivas'ın Öcü" bahanesiyle kadınları Kuru Dere'de topladı, ardından evleri yakıp ateş verdi. Zulme karşı çıkan 5 kişiyi yanan evlere attı, 28 kişi de köy meydanında kurşuna dizdi.



Acılar hala taze... Köylüler yaşadıklarını ilk günki gibi hatırlıyor.



Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, yaralı kurtulanlar arasında.



Katliamın yapıldığı yıl 12 yaşında olan Muharrem Baltacı da yaşadıklarını unutamıyor.



Elif Akpınar da mağdurardan sadece biri...



Katliamı kınayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erzincan Valisi'ne, Kemaliye Kaymakamı'na, Başbağlar Köyü Derneği'ne ve Köyü Muhtarı'na başsağlı mesajı yolladı.



Perinçek mesajında "Acınız paylaşıyorum, Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız, devletçe ve milletçe verdiğimiz topyekun mücadele kesin başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr