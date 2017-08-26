Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı sosyal ağlar Facebook ve Instagram'a erişemiyor. Kullanıcılar Facebook ve Instagram'da problem olduğunu belirtti. BTK Başkanı Sayan tarafından saat 17.37'de "Facebook ve Instagramdaki teknik sorunun sona erdiği ve vatandaşlarımızın bu servisleri kesintisiz kullandığı raporlandı." açıklaması yapıldı

Sosyal paylaşım ağları Facebook ve Instagram'a erişilemedi. Dünya genelinde yaşandığı belirtilen sorunun Türkiye saati ile 16.45'de başladığı belirtildi. Facebook ve Instagram'a niye girilemiyor sorusunun cevabı merak edildi.



Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, sosyal ağlar Facebook ve Instagram'a erişemedi.



Kullanıcılar Facebook ve Instagram'da problem olduğunu belirtti.



Facebook hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar, Facebook'un kısa bir süre sonra geri döneceğine yönelik bir mesajla karşılaştı.



Mesajda "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.



Öte yandan kullanıcılar Instagram'ın mobil uygulamasında ise akışın yenilenmediğine dair uyarıyla karşılaştı.



BTK'DAN AÇIKLAMALAR



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan problem ile ilgili açıklama yaptı. Sayan, açıklamasında, "Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandı." ifadelerini kullandı.



Sayan tarafından saat 17.37'de "Facebook ve Instagramdaki teknik sorunun sona erdiği ve vatandaşlarımızın bu servisleri kesintisiz kullandığı raporlandı." açıklaması yapıldı







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