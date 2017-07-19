Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi.
İLK KADIN BAKAN: İMREN AYKUT...
Dr. İmren Aykut, Çalışma Bakanlığı tarihindeki ilk kadın bakandı. Aykut, 21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında görev yapmıştı.
Özal hükümetinde yer almayı pek beklemediğini söyleyen İmren Aykut, 'Umut beslemem normaldi ama basında adım geçmeye başlayınca, ümit etmekten vazgeçmiştim' demişti.
26 YIL SONRA BİR İLK
26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, tarihinde ikinci kez kadın bir bakan atandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.