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26 yıl sonra bir ilk... Kabinede ikinci kadın bakan

Kabinede Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte ikinci kadın bakan olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Jülide Sarıeroğlu, 26 yıl sonra bir ilki başardı. 38 yaşındaki Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarihindeki ikinci kadın bakan olarak tarihe geçti. Çalışma Bakanlığı'ndaki ilk kadın bakan Dr. İmren Aykut olmuştu. Özal hükümetinde yer alan Aykut, 21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında görev yapmıştı.

26 yıl sonra bir ilk... Kabinede ikinci kadın bakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi.

İLK KADIN BAKAN: İMREN AYKUT...

Dr. İmren Aykut, Çalışma Bakanlığı tarihindeki ilk kadın bakandı. Aykut, 21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında görev yapmıştı.

Özal hükümetinde yer almayı pek beklemediğini söyleyen İmren Aykut, 'Umut beslemem normaldi ama basında adım geçmeye başlayınca, ümit etmekten vazgeçmiştim' demişti.

26 YIL SONRA BİR İLK

26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, tarihinde ikinci kez kadın bir bakan atandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna getirildi.
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