27 Mayıs önderlerinden Suphi Gürsoytrak anıldı. Düzenlenen saygı gecesinde, dostları Gürsoytrak’ı anlattı.

27 Mayıs önderlerinden Suphi Gürsoytrak ölümünün 8’inci yılında anıldı.



Türk Hukuk Kurumu’nda “Suphi Gürsoytrak’a Saygıyla” adıyla düzenlenen gecede, dostları Gürsoytrak’ı anlattı.



Saygı gecesinde Suphi Gürsoytrak’ın oğlu Faruk Bozkurt Gürsoytrak, Ulusal Kanal’a konuştu.



24 Ocak 1925 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaya gelen Gürsoytark, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı, Bursa'da Işıklar Askeri Lisesi'ni bitirdi.



Suphi Gürsoytrak 1945 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1947 yılında Topçu Okulu'ndan, 1949 yılında Kara Havacılık Okulu'ndan mezun oldu.



Türkiye'ye döndükten sonra 27 Mayıs 1960 ihtilalini yapan Milli Birlik Komitesine katılan Gürsoytrak, 1994-1998 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığı da yaptı.



27 Mayıs devrimi öncülerinden Kurmay Albay Topçu Pilot Suphi Gürsoytrak, 30 Eylül 2011 günü yaşamını yitirmişti.





HABER: TANSEV KARA

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