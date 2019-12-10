271 FETÖ Darbe Davası karara bağlandı

Türk yargısı Amerikancı Gladyo'yu mahkum etmeye devam ediyor.

15 Temmuz kalkışması sonrası açılan darbe davaları bir bir karara bağlanıyor. Son sayıyı Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ardından Adalet Bakanlığı’nda da sözcülük uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda ilk kez basın karşısına sözcü sıfatıyla çıkan Çekin, FETÖ ile mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

Çekin’in bir diğer gündemi ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusuydu.

Bakanlık Sözcüsü, şiddete maruz kalan kadınlar için atılacak adımları da açıkladı.

Çekin, Ordu’da işlenen Ceren Özdemir cinayetine de değindi. Katil zanlısının olay öncesi açık cezaevinden firar etmesine ilişkin “ihmal” tartışmasına yanıt verdi.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr