271 FETÖ Darbe Davası karara bağlandı
15 Temmuz FETÖ'cü kalkışma sonrası açılan 289 darbe davasının 271'i karara bağlandı. Açıklamayı Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin yaptı. İlk kez sözcü sıfatıyla kameralar karşısına geçen Çekin, FETÖ ile mücadelenin kesintisiz süreceğini belirtti. Çekin'in gündeminde kadına yönelik şiddetle mücadele de vardı.
Türk yargısı Amerikancı Gladyo'yu mahkum etmeye devam ediyor.
15 Temmuz kalkışması sonrası açılan darbe davaları bir bir karara bağlanıyor. Son sayıyı Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ardından Adalet Bakanlığı’nda da sözcülük uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda ilk kez basın karşısına sözcü sıfatıyla çıkan Çekin, FETÖ ile mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
Çekin’in bir diğer gündemi ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusuydu.
Bakanlık Sözcüsü, şiddete maruz kalan kadınlar için atılacak adımları da açıkladı.
Çekin, Ordu’da işlenen Ceren Özdemir cinayetine de değindi. Katil zanlısının olay öncesi açık cezaevinden firar etmesine ilişkin “ihmal” tartışmasına yanıt verdi.
HABER: SEDA AKYÜZ
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P