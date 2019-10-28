28 Ekim 2019 Pazartesi günü kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı kargo alınıp gönderiliyor mu?

Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü kargoların durumu şirketin hizmetlerine göre değişiklik gösteriyor.

Bazı kargo şirketlerinin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü tam gün mesai yapacağı öğrenildi.

29 Ekim 2019 Salı günü ise kimi kargo şirketlerinin öğle saatlerine kadar mesai yapacağı ifade edildi.

ulusal.com.tr