28 Ekim 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi? 28 Ekim 2019 Pazartesi günü okullar yarım gün mü? 29 Ekim 2019 Salı resmi tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği soruların cevapları belli olmaya başladı.

Milyonlarca öğrenci ile velisi, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü ve 29 Ekim 2019 Salı günü okulların durumu ile ilgili internette araştırmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün.

Bu çerçevede okulların da öğle saatlerine kadar eğitim-öğretime devam edeceği ifade edildi.

29 Ekim 2019 Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle okullarda eğitim-öğretim yapılmayacak.

ulusal.com.tr