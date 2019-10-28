28 Ekim 2019 Pazartesi okullar tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi? Bugün okullar yarım gün mü?
29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milyonlarca öğrenci ve vatandaş, bugün ile yarın okulların durumu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, bugün devlet daireleri ve okullar yarım gün açık olacak. Yarın ise bayram dolayısıyla okullar tatil olacak
GÜNDEM 28.10.2019, 10:31
28 Ekim 2019 Pazartesi okullar tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi? Bugün okullar yarım gün mü?
Bugün devlet daireleri öğle saatlerine kadar mesai yapacak.
Alınan karar gereği okullar da bugün yarım gün eğitim-öğretim görecek.
Yarının durumu da belli oldu.
Edinilen bilgilere göre, okullar yarın tatil olacak.
Devlet daireleri de yarın kapalı olacak.
28 Ekim 2019 Pazartesi okullar tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi? Bugün okullar yarım gün mü? sorularının cevabı haberimizde yer aldı.
ulusal.com.tr
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