28 Ekim Pazartesi 29 Ekim 2019 Salı günü resmi tatil mi? 28 Ekim 2019 Pazartesi günü PTT açık mı bankalar açık mı saat kaça kadar açık olacak? 29 Ekim 2019 Salı resmi tatil mi
29 Ekim 2019 Salı günü tüm yurtta kutlanacak Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar, 28 Ekim pazartesi günü yarım gün mü tam gün mü tatil olup olmadığı ile 29 Ekim Salı günü PTT ile bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 28 Ekim Pazartesi 29 Ekim 2019 Salı günü resmi tatil mi? 28 Ekim 2019 Pazartesi günü PTT açık mı bankalar açık mı saat kaça kadar açık olacak? 29 Ekim 2019 Salı resmi tatil mi
GÜNDEM 25.10.2019, 10:40
28 Ekim Pazartesi günü PTT ile bankalar açık mı?
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı salı günü öncesi pazartesi günü devlet dairelerinde yarım gün mesai olacağı öğrenildi.
PTT'nin de öğle saatlerine kadar çalışacağı aktarıldı.
Öte yandan bankaların çalışma saatleri merak ediliyor.
Kimi bankaların yarım günü çalışacağı kimi bankaların ise tam gün mesai yapacağı öğrenildi.
Bankalar ile ilgili durumu ilgili banka ile iletişime geçilerek öğrenilebilir.
ulusal.com.tr
21°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P