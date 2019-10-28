28 Ekim Pazartesi PTT, noter, banka açık mı? 29 Ekim Salı günü PTT kargo, noter, hastane bankalar açık mı çalışıyor mu tatil mi?

PTT VE PTT KARGO 29 EKİM 2019 SALI GÜNÜ AÇIK MI

Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin 29 Ekim 2019 Salı günü kapalı olacağı öğrenildi. Bazı şubelerinin açık olacağı öne sürülürken işlem yapılmak istenmesi durumunda PTT müşteri hizmetlerinden konuyla ilgili bilgil alınabileceği paylaşıldı.

BANKALAR 29 EKİM 2019 SALI GÜNÜ AÇIK MI

29 Ekim 2019 Salı günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2019 Salı günü banka şubeleri açık olmayacak fakat internet ve mobil bankacılık üzerinden banka işlemleri yapılabilecek.

NOTERLER 29 EKİM 2019 SALI GÜNÜ AÇIK MI

Noterler ile ilgili alınan karar merakla araştırılıyor. Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan nöbetçi noterlik alanındaki 29 Ekim 2019 tarihli sorgulamada "Seçtiğiniz tarihte nöbetçi noterlik bulunamamıştır." ifadeleri kullanıldı. Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde "Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​" ifadeleri yer aldı.

HASTANELER 29 EKİM 2019 SALI GÜNÜ AÇIK MI

Hastanelerin 29 Ekim 2019 Salı günü acil durumlarda mesaisine devam edeceği belirtildi.

ulusal.com.tr