Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryası daha Katar'a ulaştı. Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye gelen takviye grubun Doha'daki diğer Türk askerlerine katıldığını açıkladı. Öte yandan Katar'a sunulan talep listesinde maddelerin 6'ya indirildiği, Körfez ülkelerinin Türk üssünün kapatılması konusunda ısrarcı olmadığı iddia ediliyor.

Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının Katar'a ulaştığı açıklandı.



Katar Savunma Bakanlığı’na bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülkeye gelen takviye grubun, Doha’daki diğer Türk askerlerine katıldığı ve Katar Silahlı Kuvvetleri ile ortak göreve başladığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca “Ankara ile Doha’nın, terör ve aşırıcılıkla mücadele çabalarının desteklenmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması için benimsenen ortak savunma anlayışı” çerçevesinde savunma alanında işbirliği yaptığına dikkat çekildi.



Öte yandan Katar’dan talep edilen ve aralarında Katar’daki Türk üssünün kapatılmasının da bulunduğu istekler listesinin 13 maddeden 6’ya indiği iddia edildi.



New York Times gazetesi 4 ülkenin, Katar’daki Türk üssünün kapatılması konusunda ısrarcı olmaktan vazgeçtiğini önü sürdü. Haberde, söz konusu ülkelerin, Katar’dan, Suudi temsilcinin belirttiği 6 genel prensip çerçevesinde hareket etmesini istediklerini yazdı.



Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Abdullah el Muallimi de talep listesini daralttığını söyledi. Muallimi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in 13 detaylı talep yerine 6 genel “ilke” hazırladığını ifade etti. Muallimi "Elbette uzlaşmadan yanayız ancak söz konusu 6 maddeyle ilgili taviz vermeyeceğiz" dedi.



ulusal.com.tr