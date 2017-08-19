29 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen Akıncı Üssü davasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaların süresi için yeni bir ara karar açıklayacaklarını duyurdu. Mahkeme Başkanı, duruşmaya bayramdan sonra iki hafta daha devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Bu arada darbeci sanıklar, devam eden yargılamada komuta kademesini suça ortak etme taktiğini sürdürdü

486 sanıklı Akıncı Üssü davasının süresine ilişkin haftaya ara karar açıklanacak.



Mahkeme heyeti, 1 Ağustos'ta başlayıp aralıksız olarak 29 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan davanın Kurban Bayramından sonra da devam etmesi için girişimde bulunduklarını duyurdu.



Heyet adına açıklama yapan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmalar için ikinci bir heyet oluşturduklarını ve salonun boş olup olmayacağını dair görüşmeler yaptıklarını söyledi. FETÖ'ye ilişkin birçok dava Sincan Ceza Evi Kampüsündeki duruşma salonunda görüldüğü için davaların çakışma durumu ortaya çıkıyor.



Duruşmaların bayramdan sonra iki hafta daha sürmesini hedeflediklerini belirten Hakim Giray, buna ilişkin ara kararın haftaya açıklanacağını ifade etti.



Bu arada duruşmalarda sanıklar, komuta kademesini "suça ortak etme" taktiğini sürdürüyor. Davanın 13'üncü celsesinde Konya 3'üncü ana jet üs eski komutanı Haluk Şahar savunma yaptı.



Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın derdest edildiği anı anlatan sanık Şahar "Darbeciler kendisini işaret ettiğinde direnç gösteren bir hareket yapmadan sessizce gitti. Bu da bizim direncimizi kırdı" ifadesini kullandı.



Duruşmalar sırasında zaman zaman da tansiyon yükseliyor. Sanıklardan Fatih Suçatı, emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın gerekli tedbirleri almadığı ve tüm bilgileri paylaşmadığı iddiasıyla "Acaba sarhoş veya çok alkollü müydü?" sorusunu yöneltti.



Soruya tepki gösteren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, avukatların sanıklara söz hakkı verilmemesini eleştirdiğini hatırlatarak "Sanık söz alınca da böyle oluyor" dedi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'da karargâh olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davaya hafta sonu arası verildi. Dava, Pazartesi günü sanıkların savunma ve çapraz sorgusuyla devam edecek.



ulusal.com.tr