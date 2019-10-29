29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar ve kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Çok sayıda vatandaş, işlerinin aksamaması için bu sorunun yanıtını arıyor.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI

Edinilen bilgilere göre, bugünün resmi tatil ilan edilmesinin ardından banka şubeleri çalışmıyor. Fakat işlerinin aksamamasını isteyen yurttaşlar, ilgili bankanın mobil ve internet şubeleri aracılığıyla bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir.

PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI

Bugünün resmi tatil ilan edilmesi dolayısıyla PTT şubelerinin de bugün çalışmayacağı ifade edildi.

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI

Kargo şirketlerinin de bugün çalışmayacağı fakat 30 Ekim 2019 Çarşamba günü normal işleyişe devam edileceği aktarıldı.

ulusal.com.tr