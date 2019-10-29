29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar ve kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar, PTT ve kargolar çalışıyor mu
29 Ekim 2019 Salı günü bugün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bankaların ve kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı konusunda vatandaşlarda kafa karışıklığı mevcut. Bugünün resmi tatil ilan edilmesiyle işlerinin aksamamasını isteyen vatandaşlar, 29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar ve kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar, PTT ve kargolar çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar
GÜNDEM 29.10.2019, 09:45
29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar ve kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı bugün bankalar, PTT ve kargolar çalışıyor mu?
Çok sayıda vatandaş, işlerinin aksamaması için bu sorunun yanıtını arıyor.
BANKALAR BUGÜN AÇIK MI
Edinilen bilgilere göre, bugünün resmi tatil ilan edilmesinin ardından banka şubeleri çalışmıyor. Fakat işlerinin aksamamasını isteyen yurttaşlar, ilgili bankanın mobil ve internet şubeleri aracılığıyla bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir.
PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI
Bugünün resmi tatil ilan edilmesi dolayısıyla PTT şubelerinin de bugün çalışmayacağı ifade edildi.
KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI
Kargo şirketlerinin de bugün çalışmayacağı fakat 30 Ekim 2019 Çarşamba günü normal işleyişe devam edileceği aktarıldı.
ulusal.com.tr
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