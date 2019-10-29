29 Ekim 2019 Salı günü kargolar açık mı? Yurtiçi Kargo 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü çalışıyor mu?

Yurtiçi Kargo'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, şunlar denildi:

"28 Ekim Pazartesi günü tüm birimlerimiz standart işleyişine devam edecek olup, 29 Ekim 2019 Salı günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır.

444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezimiz ise 09.00-20.00 saatleri arasında standart işleyişine devam edecektir."

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