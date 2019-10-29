29 Ekim Ankara’da coşkuyla kutlandı

Devlet erkânı Aslanlı Yol’dan Ata’nın huzuruna çıktı. Vatandaşlar askeri ve polisi Türk bayraklarıyla karşıladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı sabah saatlerinde Anıtkabir’e gitti. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşlik etti. Heyette yüksek yargı temsilciler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da yer aldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkan devlet erkânı mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Anıtkabir’deki törenin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriklerini kabul etti. Törene kabine üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, yüksek yargı başkanları ile çok sayıda siyasetçi ile yabancı misyon şefi katıldı.

29 Ekim kapsamında bir tören de Ankara Valiliği düzenledi.

Mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 96 yıl önce Cumhuriyetin ilan edildiği Ulus’taki 1’inci Meclis önüne Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü yapıldı. Kortejde Harbiyeliler, komandolar ve özel harekât polisleri ile mehter takımı yer aldı.

Asker ve polisin geçişi sırasında vatandaşlar da sokağa döküldü. Yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yol boyunca asker ve polisi selamladı.

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