29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt dışında da coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla dünya genelinde kutlamalar yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kırgızistan'da ise kutlamaların adresi Manas Üniversitesi'ydi.

Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerince organize edilen programda, şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşların okunmasının ardından TRT'nin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet belgeseli gösterildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda yapılan etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Er, Cumhuriyet Bayramı'nın Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini simgelediğini vurgulayarak, Atatürk'ün Cumhuriyet vesilesiyle belirlediği hedeflerden çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın ilimle ve irfanla mümkün olduğunu kaydetti.

Törende, Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu, Türk ve Özbek halk oyunları ve dans gösterilerini sundu.

Avustralya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Federasyon Meydanı'ndaki kutlamalara, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilciler, Türk okulu Hira Koleji öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Melbourne'de öğrencilerin Avustralya ve Türk bayraklarıyla katıldıkları törende her yıl olduğu gibi bu yılda meydanda göndere İstiklal Marşı eşliğinde 8 Türk bayrağı çekildi.

ulusal.com.tr