29 Ekim'de İstanbul'dan Mehmetçiğe selam

Beşiktaş Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünde buluşan vatanseverler, “Mehmetçik Savaşıyor, Cumhuriyet Yaşıyor!” pankartıyla Beşiktaş Cumhuriyet Anıtı’na yürüdü. “Cumhuriyet Bayramı Mehmetçiğe armağan”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Cumhuriyet devrimi kazanacak” sloganlarının atıldığı yürüyüşe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşün sonunda TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, CKD Örgütlenme Bürosu Sekreteri Mihriban Tatar ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, İstanbullulara seslendi.

EMPERYALİZM 100 YIL SONRA YİNE YENİLECEK

Vatanseverler adına ilk açıklamayı TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı. Gençer konuşmasında emperyalizmin 100 yıl önce ilk defa Anadolu’da yenildiğini hatırlatarak, 100 yıl sonra yine yenileceğini vurguladı. Barış Pınarı Harekâtında elde edilen başarıya değinen Gençer şunları söyledi:

“ Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyetimizin 96. yılını Mehmetçiğimizin zaferiyle karşılıyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nın zaferiyle karşılıyoruz! Cumhuriyetimiz 96 yıldır dimdik ayakta! Çünkü Mehmetçik savaşıyor. Türk Ordusu savaşıyor! Türk Polisi savaşıyor! Türk Devleti savaşıyor!

“ Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 100 yıl önce emperyalizmi tarihinde ilk kez yendiğimiz bu topraklarda 2. İstiklal Savaşımızı başarıyla veriyoruz. Emperyalizm 100 yıl sonra yine bu topraklarda yenilecek. Türk ordusu ABD’nin 8 yılda yaptığı silahlanmasını 8 günde yerle bir etti.

“ 96 yıldır Cumhuriyetimizi yıkmaya, sindirmeye çalıştılar, başaramadılar. Cumhuriyetimiz bütün kurumlarıyla ayakta. Üniversiteler ayakta! Türk yargısı ayakta! Türk Devleti ayakta! Atatürk ayakta! 96. yılımızda bir görev çıkarıyoruz. İç cephede bizleri bölmek isteyenlere karşı, Mehmetçiğimizi zayıflatmaya çalışanlara karşı, milletimizi Mehmetçik olmaya çağırıyoruz. Hepimiz Mehmetçiğiz!”

DİYARBAKIRLI ANALARA SELAM

CKD Örgütlenme Bürosu Sekreteri Mihriban Tatar konuşmasında Diyarbakır’da çocuklarını PKK’nın elinden kurtarmak için HDP önünde direnen analara selam gönderdi. Cumhuriyet devriminin kadınlar için önemine de değinen Tatar şunları belirtti:

“ Cumhuriyet devrimi bayramı, kadınların bayramı. Cumhuriyet Kadınları görevinin başında. Selam olsun Diyarbakır’da milletini birleştiren analara. Cumhuriyet Bayramı ulusun bütünleştiği bir bayramdır. TSK’nin halkın yüreğindeki izdüşümünü, uzun yıllardır devam eden kararlılığını yaratıştır. PKK ile mücadele eden Mehmetçiğimizin kahramanlığıyla sona yaklaşmaktadır terör örgütü. Cumhuriyet Devrimleri kadının gelişimine büyük katkı sunmuştur. Biz CKD olarak Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet devrimi için emek veren can veren binlerce insanımızın eşsiz mirasını yüreğimizde taşıyoruz. Bu mirası gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle alışmaya devam edeceğiz.

‘ MEHMETÇİĞİN NAMLUSUNDAN BAKIYORUZ’

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen konuşmasında milli bayramlarımızın yasaklanmak istendiği günleri ve verilen mücadeleleri hatırlattı. Türk milletinin birleştiğini, Mehmetçiğin namlusundan baktığını belirten vurgulayan, bozgunculuğa izin vermeyeceklerini belirtti. Dikmen şu şekilde devam etti:

“ Bu sene 96. yılını kutladığımız 29 Ekimimiz çok daha anlamlı. Hatırlayalım! Amerika’nın bu topraklarda hüküm sürdüğü yıllarda, bu topraklarda iktidar belirlediği yıllarda işte bizler milli bayramlarımızı yasaklatmamak için savaştık. Hepsi şimdi yerle bir olmuş vaziyette.

“ Türk Devleti ordusuyla milletiyle büyük bir savaş veriyor. Mehmetçiğin namlusundan bakarak güne başlıyoruz hepimiz. Burada bulunan milyonlarca vatansever buralara Silivri duvarlarını yıka yıka geldi. Ve sizlerin sayesinde şimdi Türk milleti birleşti ve daha büyük zaferlere yürüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin önünde büyük fırsatlar var. Bütün terör yapılanmalarının kökünü kazıyacağımıza söz veriyoruz. ABD’yi bu topraklardan def edeceğimiz günlere yürüyoruz. Ülkemiz üretim devrimine yürümektedir. Bu fırsatlar için vatanseverlere görevlerimizi yeniden hatırlıyoruz. Sahte Atatürkçülerin bozgunculuğuna izin vermeyeceğiz. Demirtaş’a selam çalanlar şimdi ah Mehmedim vah Mehmedim diyorlar. Milletimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Karamsarlığa asla geçit vermeyeceğiz. Diyorlar ki Suriye bataklığına battık. O bataklığa batan ABD işbirlikçileridir. Suriye’de mazlum milletlerin haklarını ve toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Türk milleti öyle cesur bir millettir ki son damlasına kadar mücadele eder ve vatanını savunur. Cephe gerisinden Cumhuriyeti yaşatmak için Mehmetçiğimize yeniden selam gönderiyoruz”