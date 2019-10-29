29 Ekim törenleri başladı
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de tören düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin düzenlediği tören çerçevesinde Cumhuriyet Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kutlamaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüzyıllar boyu var olacak bir Cumhuriyet'i kutluyoruz." dedi. Vatan Partasi MKK üyesi Beyhan Korkman da İstanbulluları yarınki kutlamalara davet etti.
29 Ekim törenleri başladı. Kutlamarın adreslerinden biri de İstanbul'du...
Valilik, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenledi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaların çerçevesinde anıta, İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Tören sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulusal Kanal'a konuştu.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da çelenk bırakılmasının ardından bayram mesajı verdi.
Durakoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan mehmetciğe mesaj gönderdi.
Törene katılan siyasi partiler arasında Vatan Partisi de vardı; Merkez Karar Kurulu üyesi Beyhan Korkman, İstanbullulara seslendi.
ulusal.com.tr
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