3 HDP'li belediyeye görevlendirme yapıldı

Terör örgütüPKK ile işbirliği yaptıkları gereçesiyle tutuklanan HDP'li belediyelere atamalar yapıldı.

Hakkari'nin HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman ve Yüksekova Belediye Başkanı Remzi Yaşar, savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevkedildi. Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yerine İçişleri Bakanlığı'nca Vali İdris Akbıyık getirildi.

HDP'li Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine ise İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerini de Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar aldı.