Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 kahraman asker, memleketlerinde son yolculuklarına uğurladı. Törenlere binlerce vatandaş katıldı.

Astsubay Şenel Ağıl, Jandarma Erler Muhammed Furkan Demirel ve Sinan Hamza Şırnak'ta görev yapıyordu. Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götürüren askerler teröristlerin saldırısında şehit oldu.



Şehit Jandarma Astsubay Şenel Ağıl için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde tören düzenlendi.



Şehidin babası Oğlunu " Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sözleriyle karşıladı.



Astsubay Şenel Ağıl, Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Astsubay Şenel Ağıl’ın kardeşi, Şaban Ağıl’ın da Şırnak’ta astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.



Şehit Komando Çavuş Sinan Hamza'nın naaşı için Trabzon'a getirildi. Trabzon'da şehidi binlerce kişi karşıladı.



Hamza'nın yerhisine 16 gün kalmıştı. Şehit Komando Çavuş Sinan Hamza, Taştepe Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Aynı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Furkan Demirel, ise Ankara'da toprağa verildi.





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