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3 terörist etkisiz hale getirildi,1 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 16 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmeye göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında bir terörist yakalandı. Ayrıca, Zap bölgesinde hava harekâtı düzenlendi ve 3 terörist etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi,1 terörist teslim oldu

TSK açıklamasına göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında bir terörist yakalandı, bir adet biksi makineli tüfek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir adet kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi ve üç terörist etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #zap #bingöl #yayladere #mardin #Nusaybin
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