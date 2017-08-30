İstanbul'daki resmi 30 Ağustos kutlamaları Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyulması ile başladı. Ardından, İstanbul protokolü Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni ile halkı selamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda başladı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Anıt'a çelenk bıraktı.



Törenler sırasında hem karadan hem de havadan güvenlik önlemleri alındı.



Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.



İstanbul'daki resmi geçit törenleri ise Vatan Caddesi'nde yapıldı. Geçit töreni nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Vatan Caddesi 07:00 ilâ 14:00 arasında trafiğe kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Tören alanına giren vatandaşlar tek tek arandı.



11:00 sularında başlayan törende İstanbul protokolü resmi geçit töreniyle halkı selamladı. Ardından askeri birlikler ve polis ekiplerinin geçişi yapıldı.



İstanbul'daki resmi törenler, İstanbul Valiliği'nin Haliç Kongre Merkezi'nde vereceği resepsiyonla son bulacak.







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