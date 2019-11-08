35 Baro Başkanlığı'ndan Metin Feyzioğlu'na destek

Olağanüstü kurul tartışması nasıl başlamıştı?

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılması nedeniyle barolardan bazı eleştiriler gelmişti.Bu eleştiriler Metin Feyzioğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesine destek açıklamaları yapmasının ardından TBB yönetimi daha çok hedef alındı ve 11 baro olağanüstü genel kurula çağrısı yaptı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Van ve Tunceli baro yönetimleri, TBB'nin "seçimli olağanüstü genel kurula gidebilmesi" için yönetim kurullarınca karar aldı. 11 baro başkanlığının, "olağanüstü genel kurula çağrı"yı içeren kararları TBB'ye iletildi.

Olağanüstü genel kurul isteyen 11 baroya karşılık Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane-Bayburt, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Ardahan ve Giresun Baro Başkanlıkları olağanüstü genel kurul istemedi.

Türkiye genelindeki 80 barodan 35'i, "11 baronun TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimlerini doğru bulmadıklarını" bildirdi.

Olağanüstü genel kurula karşı çıkan barolardan yapılan açıklamalarda, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve TBB yönetimine destek verildi, genel kurulun zamanında yapılması istendi.

Olağan Genel Kurul Mayıs 2021'de

TBB'de başkanlık seçimi 4 yılda bir yapılıyor. Metin Feyzioğlu, 2013 yılı mayıs ayında yapılan seçimle başkanlığa getirilmiş, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 34. Olağan Genel Kurul'da TBB Başkanlığına yeniden seçilmişti. TBB'nin 35. Olağan Genel Kurulunun 2021 yılı mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

TBB'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİNE RED

TBB yönetim kurulu toplatısında 11 baronun olağanüstü genel kurul yapılması talebine gerekli gerekçeler olmadığı belirtilerek oy çokluğu ile reddedildi.

ulusal.com.tr