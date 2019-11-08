35 barodan Metin Feyzioğlu'na destek

HDP'ye yakın barolarla birlikte yapılan kurultay çağrısı kabul görmedi. 35 baro TBB'ye destek çıktı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Adli Yıl Açılışına katılmasının ardından barolarda tartışma başlamıştı. Aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'nı da destekleyen Feyzioğlu’nun terörle mücadelede net tavrını koruması bazı barolarda rahatsızlık yarattı.

Eleştiriler yerini “olağanüstü kurultay” çağrılarına bıraktı. Ankara, İstanbul ve İzmir baro yönetimi 29 Ekim için hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan barolarla işbirliği yaptı. Üç büyük baro yönetimi HDP'ye yakın barolarla TBB’yi seçimli olağanüstü kurultaya çağırdı.

Çağrının ardından TBB Yönetim Kurulu 8 Kasım’da toplandı. Kurul, baroların çağrı talebinin olağanüstü toplanmaya gerekçe oluşturmadığını bildirdi. 12 baronun talebi oy çokluğuyla esastan reddedildi.

Feyzioğlu ve TBB yönetimini hedef alan “kurultay” girişimine yanıt da gecikmedi.

Olağanüstü kurultay çağrısıyla hedef alınan Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’na 35 barodan destek açıklaması geldi.

Elazığ, Samsun, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Sakarya ve Kayseri barolarının da arasında bulunduğu 35 baro yazılı açıklama yaptı.

35 baro yönetimi olağanüstü kurultay çağrısı yapan baroları eleştirdi, kurultayın zamanında yapılmasını istedi.

Destek açıklaması yapan barolar TBB’yi hedef alan yönetimlere, “Olağanüstü kurultay çağrısından vazgeçin” uyarısında bulundu.

35 baro, “birlik ve beraberlik” vurgusu da yaptı. Açıklamada, “TBB başkanımızın meşruiyetini kaybettiği iddiasının ileri sürülmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERAMAN: TANSEV KARA

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