Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu. Yüzlerce gardiyan ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.
Milliyet'in haberine göre, ihraç edilenler arasında FETÖ ve diğer terör suçlularının da tutulduğu yüksek güvenlikli F tipi ve kapalı cezaevi müdürleri de var.
Yine ihraç edilen cezaevi personelleri arasında kurum içi ve kurumun diğer adli birimlerle yazışmalarını yapan birçok katip de bulunuyor.
İşte o personelin isimleri ve görev yaptıkları cezaevlerinin tam listesi:
1-ARZU ÇEKİÇ – İskenderun F TİPİ KAPALI CEZAEVİ
2-AYŞE ERMİŞ – Erzurum AÇIK CEZAEVİ
3-CEM ERARSLAN - Artvin KAPALI CEZAEVİ
4-CİHANGİR ÇEKİÇ– İSKENDERUN M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
5-CÜNEYT ARVAS – Bitlis AÇIK CEZAEVİ
6-DENiZ SALGIRTAY -BURSA E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
7-EMİNE ÖZEV - Antalya E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
8-ENGİN Sakarya - ÇARŞAMBA A TİPİ KAPALI CEZAEVİ
9-FATİH AŞUR - İzmir 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ
10- FATMA ÖVET KOÇ - burhaniye T AÇIK TİPİ KAPALI CEZAEVİ
11-FEVZI SERBES – Bingöl M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
12-HACI YUSUF ÇATAN - İSKENDERUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
13-HAKAN TOKMAK – ERZURUM AÇIK CEZAEVİ
14-HALIL IBRAHIM YILDIRIM -ŞANLIURFA 1 NOLUTTİPİ KAPALI CEZAEVİ
15- HARUN YLMAZ - Yozgat E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
16-HASAN KÖROĞLU – OLTU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
17-İBRAHİM KÜÇÜKTAĞ - Kayseri KAPALI CEZAEVİ
18- İDRİS BAYŞU – Siverek T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
19- iRFAN YAZICI - Van F TİPİ YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ
20-KENAN AYVENLİ – Ağrı M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
21-MURAT ERSOY - VAN YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ
22-MUSTAFA ASLAN - Adana E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
23-MUSTAFA KILIÇ – DOĞUBAYAZIT A2 TİPİ KAPALI CEZAEVİ
24-NACIYE KURT - Bursa E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
25- ÖMER BERŞE- KIRIKHAN AÇIK CEZAEVİ
26- ÖMER ÖZCAN – gemlik AÇIK CEZAEVİ
27 -ÖZCAN UYSAL – Menemen İ TİPİ KAPALI CEZAEVİ
28- Ramazan ÖRS – İZMİR AÇIK CEZAEVİ
29- SAİT ŞİRİN – Bergama M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
30- SEÇİL SELDA ALKAN - Sincan KADIN KAPALI CEZAEVİ
31-SELİM KILINÇ– Ordu E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
32- SERDAR PAÇ - Şanlıurfa 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
33-TÜLAY DAL – İSKENDERUN M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
34- ÜMİT ERMİŞ- ERZURUM H TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ
35- YAKUP GUVERCIN – AĞRI M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
36 -YAVUZ AKPINAR – Ardahan T TIPI KAPALI CEZAEVİ
ulusal.com.tr
Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu. Yüzlerce gardiyan ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi
Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu. Yüzlerce gardiyan ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.