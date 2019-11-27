3600 ek göstergede yeni gelişme! Taleplerini ilettiler

Bakana kamunun sorunlarını anlattılar. Taleplerini ilettiler.

Memurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk ile görüştü. Görüşmeye Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki heyet katıldı. Heyette konfederasyona bağlı 6 sendikanın genel başkanı da yer aldı.

Görüşmede toplu sözleşme sürecinde yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından bir memur paketi hazırlanması talep edildi. Görüşmede ayrıca 3 bin 600 ek göstergeye dikkat çekildi.

Memurlar, sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasını istedi.

Türkiye Kamu Sen heyeti, kamu çalışanlarının vergi yükünün çok ağır olduğuna da dikkat çekti.

Toplu sözleşme masasındaki memurlara itiraz hakkı da gündemdeydi.

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bakan Selçuk’un görüşmedeki tavrını olumlu bulduklarını söyledi.

HABER:BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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