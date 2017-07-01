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37 eski askerde ByLock çıktı

15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki FETÖ'cü darbe girişimine katıldıkları belirlenen kritik konumdaki kurmay jandarmaların da aralarında bulunduğu 37 eski asker ile örgütün üç sivil imamının ByLock kullandıkları ortaya çıktı.

37 eski askerde ByLock çıktı

FETÖ'cü darbe kalkışması sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'de bulunan karargahındaki olaylara ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Savcı Ender Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün hücre yapılanması ve üyelerinin kamu kurumlarına nasıl sızdıklarına dair geniş bilgiye yer verildi.

244 kişi hakkında düzenlenen iddianamede şüphelilerin istihbarat birimlerince tespit edilmemek için "ByLock" kullandıkları vurgulandı. Kritik konumdaki kurmay jandarmaların da aralarında bulunduğu 37 eski asker ile örgütün üç sivil imamının 2014'ün yaz aylarında ByLock kullanmaya başladılarının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede örgütün sivil imamlarının Mehmet Yıldırım Ergider, Mesut Özgen ve Muhterem Çöl oldukları belirtildi. "ByLock" kullanan askerlerin ise 15 Temmuz öncesi istihbarat ve personel şubeler ile karargahtaki önemli konumlarda görev yaptıkları ifade edildi. 

İddianameye göre darbe sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında görevli eski Albay Şükrü Demirtürk 20 Eylül 2014'te "Bylock" kullanmaya başladı. Eski İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erdal Karlıdağ da 21 Eylül 2014''de programı telefonuna indirdi.

O dönemde İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Kurmay Yarbay Halil İbrahim Yıldırım'ın 26 Eylül'de 2014'ten sonra, eski Jandarma Genel Komutanlığı Organize Suçlar Şube Müdürü Yarbay Tuncay Koçak'ın 16 Ekim 2014'te, eski Terörle Mücadele Dairesi Terör Olayları Şube Müdürü Kurmay Yarbay Yusuf Köz'ün ise 16 Ağustos 2014'te programı kullanmaya başladığı ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bylock #15 temmuz #fetö
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