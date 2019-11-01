38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı! TÜYAP'a nasıl gidilir? TÜYAP kitap fuarı yol tarifi! TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman, ücretli mi? TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir?

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2 Kasım’da başlıyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuar, 10 Kasım’a kadar devam edecek.

Bu yıl 38’incisi düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2 Kasım’da gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlıyor. ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek fuara yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. Fuarın ilk dört günü boyunca açık olan Uluslararası Salon kapsamında 100'den fazla uluslararası katılımcı firma ve 40'a yakın uluslararası konuk ağırlanacak.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı hakkında bilgi veren Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, “Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, on binlerce çeşit kitabın bir arada olduğu her profilden okurun zevkine, ilgi alanına yönelik yayınları bir arada bulabileceği ve aynı zamanda sevdiği yazarla, şairle, bilim insanıyla buluşabileceği dokuz günlük bir edebiyat ve kitap şenliği. Aynı zamanda fuar, yurt dışından ve yurt içinden yayıncılık sektörünün önemli paydaşlarının bir araya geleceği, yayıncılığın sorunlarının tartışılacağı bir platform. Fuarda onlarca “yeni” kitap yeni okurlarıyla buluşacak, bazı yazarlar ‘ilk’ kitaplarını imzalayacak. Dokuz gün boyunca kitabın kalbi TÜYAP’ta atıyor olacak.” dedi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na 611 bin 444 ziyaretçi katıldı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.

Birçok yayınevinin okuruyla buluşacağı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuara öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz katılım sağlayabilecekler.

TÜYAP İSTANBUL NASIL GİDİLİR

TÜYAP İstanbul'un adresinin "Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımköy Yolu Caddesi 9/1, 34500 Büyükçekmece, İSTANBUL" olduğu belirtildi