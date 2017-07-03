Türk ordusu, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirirken, Türkiye PKK'ya verdiği ilk şehitlerden birini, Zeki Hocayı andı. Yıl 1979... PKK'nın Apo'cular grubu olarak bilindiği yıllar... Halkı bölmek için faaliyetlere başlayan PKK'nın ilk olarak hedeflediği ise birlikten yana tutum alan sosyalistler oldu. Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin Gaziantep İl Başkanı olan Zeki Ön, PKK'lılar tarafından katledildi. 38 yıl önce katledilen Zeki Ön mezarı başında arkadaşları tarafından anıldı.

Tarih 3 Temmuz 1979... Türkiye İşçi Köylü Partisi Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön, evine giderken Apocular grubundan Müslim Erikli tarafından vuruldu. Zeki Ön, Türkiye'nin PKK'ya verdiği ilk şehitlerden biri oldu.



1979 yılı, PKK'nın Güneydoğu Anadolu'da tutunmaya çalıştığı yıllardı. Aydınlık'ın MİT-PKK ilişkisini ortaya çıkarmış, bunun ardından PKK, yani o günkü adıyla "Apocular", hem Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni hem de Aydınlık Gazetesi'ni hedef almıştı.



Aydınlık satışları engellenmeye çalışılıyor, temsilcileri ve okurları saldırılara uğruyor, dağıtım kamyonlarına Örgüt mensuplarınca el konuluyordu. PKK, ölüm listesine bile aldı. O isimlerden biri de 33 yaşında bir devrimciydi. Adı Zeki Ön'dü.



Urfa'nın Suruç ilçesinde doğan Ön, öğretmenlik yaptığı Gaziantep'te tanınan ve sevilen bir devrimciydi. Mütevazi yaşamı ve bilgi birikimiyle halkın gönlünde yer tutmuş, onların "Zeki Hoca" sı olmuştu.



Gaziantep Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yapan Ön, daha sonra TİKP îl Başkanı seçildi. Ön, 3 Temmuz 1979 akşamı saat 20.30 sıralarında evine giderken silahlı saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Ön, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



Katil Müslim Erikli, iki el ateş ettikten sonra motorsikletli bir başka kişi tarafından kaçırıldı.



Zeki Ön'ün öldürülmesinden bir gün sonra bir basın toplantısı düzenleyen dönemin Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Apocuların partiye karşı 30 Haziran'dan itibaren cinayetler işleyeceklerini önceden ilan ettiklerini" belirtti.



Ön, PKK'ya verilen ilk şehit oldu.



38 yıl önce katledilen Zeki Ön mezarı başında arkadaşları tarafından anıldı.



HABER- KAMERA: EKREM DEMİR

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